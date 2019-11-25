2019 AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 23-24 Kasım 2019 tarihinde binlerce öğrenci seçtikleri bölümün vize sınavlarına girdi. Hemen ardından da gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, AUZEF'ten konuyla ilgili açıklama geldi mi? Ayrıntılar haberimizde...

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF Güz dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten açıklama gelir gelmez haber sayfamızda yer alacaktır.

AUZEF sınav sonuçlarına resmi internet sitesinden öğrenci girişi yaparak sınav notlarınızı öğrenebileceksiniz.

AUZEF SINAV SORULARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.