AUZEF iptal edilen sınav sorularıyla ilgili açıklama yaptı. Milyonlarca üniversite öğrencisi 11-12 Ocak tarihinde AUZEF final sınavına girmişti. 17 Ocak'ta ise sonuçlar açıklandı. Peki, AUZEF'te soru iptali oldu mu?

AUZEF'TEN İPTAL EDİLEN SORULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bazı basın yayın organlarında, 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Bitirme (Final) sınavlarımızdaki soru iptallerine ilişkin çıkan haberler gerçekleri tamamen çarpıtmaktadır.

Buna göre, 48 programdaki 772 derste sorulan toplam 15.440 sorudan sadece 20 tanesi iptal olmuştur. Bu sayı, oran olarak % 0.13'e tekabül etmektedir.

Bu sayı ve oran, tüm zamanların en düşük soru iptal sayısı ve oranıdır.

AUZEF SINAV SONUÇLARI 2020 SORGULMA EKRANI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınav sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden açıklandı.

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