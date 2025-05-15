AUZEF sınavları ne zaman? İÜ AUZEF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi final sınav tarihleri belli oldu. Akademik takvim doğrultusunda yapılan açıklamaya göre, bahar dönemi bitirme sınavları Mayıs ayında başlayacak. Peki AUZEF sınavları ne zaman? İÜ AUZEF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
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AUZEF sınav tarihleri açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları için geri sayım devam ediyor. Akademik takvime göre bitirme sınavları bu yıl Mayıs ayında yapılacak. Peki AUZEF sınavları ne zaman, hangi tarihte?
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AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2024-2025 bahar dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağı netlik kazandı.
Akademik takvim doğrultusunda yapılan açıklamaya göre, bahar dönemi bitirme sınavları 31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AUZEF sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınav giriş yerlerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor. Resmî açıklama geldiğinde detaylara haberimizde yer vereceğiz.
İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, AUZEF sınav giriş belgeleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden erişime açılacak.
Öğrenciler, sınav yerlerini öğrenmek için bu adrese T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.
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AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025
Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025 tarihlerinde,
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.