AUZEF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sorusu İstanbul Üniversitesi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim alan öğrencilerin gündeminde. 10-20 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleşen final sınavlarının sonuçları açıklandı. AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası haberimizde.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AUZEF'ten yapılan açıklamada sınav sonuçlarının nereden öğrenileceği bilgisi de verildi. Açıklama şu şekilde:

"Değerli Öğrencilerimiz,

2019-2020 Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Bitirme (Final) Sınav sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz."

AUZEF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AUZEF FİNAL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ

Bahar Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavları için sistemimiz, 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında erişiminize açık olacaktır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi bitirme (final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebileceksiniz.

Çevrimiçi (online) olarak yapılacak Bahar Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavlarında sizlere her dersten 20 adet soru yönlendirilecek ve 30 dakika süre verilecektir. Bu süre içerisinde ilgili derse ait sınavınızı tamamlamanız gerekecektir. Sınavın başarı notuna katkısı %75 olarak hesaplanacaktır.