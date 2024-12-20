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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı! AUZEF final sınavı ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında yapılacak?

        AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı! AUZEF final sınavı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

        AUZEF güz dönemi final sınavları için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları 81 il ve KKTC'de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Peki AUZEF sınavı ne zaman, hangi tarihte ve sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 16:21 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:26
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        • 1

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) takvimiyle final sınavlarının ayrıntıları belli oldu. AUZEF giriş belgesi yayınlandı. Peki AUZEF final sınavı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

        • 2

          AUZEF GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

          28-29 Aralık 2024 tarihinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır.

        • 3

          Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

        • 4

          AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

          AUZEF final sınavları 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak. Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.

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