AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı! AUZEF final sınavı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?
AUZEF güz dönemi final sınavları için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları 81 il ve KKTC'de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Peki AUZEF sınavı ne zaman, hangi tarihte ve sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) takvimiyle final sınavlarının ayrıntıları belli oldu. AUZEF giriş belgesi yayınlandı. Peki AUZEF final sınavı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?
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AUZEF GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
28-29 Aralık 2024 tarihinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır.
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Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.
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AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AUZEF final sınavları 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak. Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.