AUZEF sınav giriş belgesi sorgula

AUZEF sınavı ne zaman? sorusu binlerce öğrencinin gündeminde. AUZEF yani İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, örgün eğitime gidemeyen ya da ikinci bir üniversiteden mezun olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan final sınavında geçme notunu alamayan AUZEF öğrencileri, bu haftasonu gerçekleştirilecek bütünleme (telafi) sınavına girecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AUZEF bütünleme (telafi) sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda. Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AUZEF TELAFİ (BÜTÜNLEME) SINAVI HAKKINDA)

- Telafi sınavı öğrencilerin bitime sınavı sonucunda FF, DD, DC harf notu aldığı dersler için düzenlenir.

- Telafi sınavları öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.

- DD ve DC notu olan derslerden telafiye giren öğrenci FF alırsa sınav notu FF olarak kalır.

- DD ve DC derslerinizden telafi notu oluşması istenmiyorsa ilgili derse ait sütun optiklerde işaretlememelidir.

- Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar.

- Öğrenciler dönem boyunca gördüğü konulardan sorumludur.

- Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir.

- Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.

- Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.

- Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.

- Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.

- Ara sınavların uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

- Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir.

- Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

23 Mart'ta başlayacak AUZEF bahar dönemi için kayıt yenileme işlemleri 9 - 13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Bahar dönemi vize sınavı da 9 - 10 Mayıs tarihlerinde yapılacak.