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AUZEF bitirme sınavları ne zaman, saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi alma

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Güz Dönemi Bitirme sınavları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. AUZEF öğrencileri final sınavlarının tarihlerini ve sınav yerlerini merak ediyor. AUZEF, 11 Aralık 2021 tarihinde yayımladığı duyuruda sınav yerlerinin ve sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını açıklamıştı. AUZEF bitirme sınavları ne zaman, saat kaçta? AKSİS Giriş ve AUZEF sınav giriş belgesi alma

17.12.2021 - 20:40 | Güncelleme: ABONE OL
AUZEF sınav giriş belgesi alma: AUZEF bitirme sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz dönemi bitirme sınavları için sınav merkezi tercihleri 18 Kasım saat 14.00'te tamamlanmıştı. Sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin final sınavları için ara sınav dönemindeki sınav merkezi tercih bilgileri geçerli oldu.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. AUZEF final sınavlarına ilişkin Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.

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