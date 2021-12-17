İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz dönemi bitirme sınavları için sınav merkezi tercihleri 18 Kasım saat 14.00'te tamamlanmıştı. Sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin final sınavları için ara sınav dönemindeki sınav merkezi tercih bilgileri geçerli oldu.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. AUZEF final sınavlarına ilişkin Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.