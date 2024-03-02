AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024: İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemi sonrası sınavlara girilecek. AUZEF 2024 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri https:/aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden tamamlanıyor. Peki AUZEF kayıt yenileme tarihleri ne zaman, kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? İşte İÜ Bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri
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AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. 19 Şubat tarihinde başlayan kayıt yenileme işlemi sonrası öğrenciler bahar dönemi sınavlarına girebilecek. İşte 2024 AUZEF kayıt yenileme tarihleri takvimi
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AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
Kayıt Yenileme İşlemleri : 19.02.2024 – 25.03.2024
Ders Ekle-Sil Tarihleri : 18.03.2024 – 25.03.2024
Üstten Ders Alma Tarihleri : 18.03.2024 – 25.03.2024
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AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden alınıyor. İlk olarak referans numarası ile dönem ücreti ödenmesi gerekiyor.
AUZEF SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi
Vize sınavı: 4-5 Mayıs
Final sınavı: 29-30 Haziran
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