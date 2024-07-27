AUZEF kayıt ve başvuru tarihleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 akademik takvimini yayımladı. Peki Sınavsız ikinci üniversite AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İÜ AUZEF sınavları ne zaman?