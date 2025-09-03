AUZEF güz dönemi kayıt yenileme tarihi: AUZEF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

2547 sayılı kanunun 44/c maddesine göre,

Açıköğretim Öğrencileri İçin;

Üst üste dört (4) dönem katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle YÖK'ün 2547 sayılı kanununun 44/C maddesi kapsamında öğrencilerin ilişikleri kesilir.

Uzaktan Öğretim İçin;

Üst üste sekiz (8) dönem katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle YÖK'ün 2547 sayılı kanununun 44/C maddesi kapsamında yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 01 - 21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

01 - 21 Eylül 2025 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra ders seçimi işlemleri 22 - 29 Eylül 2025 tarihleri arasında fakültemiz tarafından kısa sürede gerçekleştirilecektir.