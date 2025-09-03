AUZEF güz dönemi kayıt yenileme tarihi: AUZEF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?
AUZEF kayıt yenileme ekranı 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi için erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan kılavuza göre; AUZEF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 1 Eylül'de başladı ve 21 Eylül'de sona erecek. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?
AUZEF güz dönemi kayıt yenileme tarihi belli oldu. Kayıt yenileme işlemi http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacak. İşte AUZEF kayıt yenileme işlemleri
AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
2547 sayılı kanunun 44/c maddesine göre,
Açıköğretim Öğrencileri İçin;
Üst üste dört (4) dönem katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle YÖK'ün 2547 sayılı kanununun 44/C maddesi kapsamında öğrencilerin ilişikleri kesilir.
Uzaktan Öğretim İçin;
Üst üste sekiz (8) dönem katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle YÖK'ün 2547 sayılı kanununun 44/C maddesi kapsamında yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 01 - 21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ
Kayıt Yenileme İşlemleri: 01 Eylül 2025 - 21 Eylül 2025
Ders Ekle-Sil Tarihleri: 30 Eylül - 05 Ekim 2025
Üstten Ders Alma Tarihleri: 30 Eylül - 05 Ekim 2025
İ.Ü. AKSİS Otomasyon Sistemi: http://aksis.istanbul.edu.tr/