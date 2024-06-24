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        Haberler Bilgi Gündem AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? İÜ 2023 - 2024 AUZEF final sınavları giriş belgesi açıklandı!

        AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 yılı akademik takviminin yayınlanmasıyla AUZEF final tarihleri de netlik kazandı. AUZEF final tarihleri öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 23:03 Güncelleme: 24.06.2024 - 23:03
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        • 1

          AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonrasında gözler İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yarıyıl sonu yani final sınavlarına çevrildi. Takvime göre, AUZEF Bahar Dönemi bitirme sınavları haziran ayında gerçekleştirilecek. İşte AUZEF akademik takvim ile final tarihleri...

        • 2

          AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

          AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AUZEF bitirme (final) sınavı giriş belgelerini erişime açtı.

          Adaylar, "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden sınav giriş belgelerine erişebilirler.

          AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

          AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

          Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınavın sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de yapılacak.

        • 3

          TELAFİ VE ÜÇ DERS SINAV TAKVİMİ

          Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde

          Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

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