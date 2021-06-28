Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve 2020-2021 sezonunda teknik heyet kadrosunda yer alan Mehmet Aurelio, sarı-lacivertlilere veda etti. 2020-2021 sezonunun tamamlanması ile birlikte Fenerbahçe'de şeref ve gururla yürüttüğü görevinden ayrıldığını açıklayan Aurelio, "Fenerbahçe ailesinin tüm yönetim kuruluna, teknik ve idari ekip yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarıları sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur" dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."