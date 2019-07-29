AUDİ Cup her sene olduğu gibi bu senede heyecanla bekleniyor. Maç tarihlerinin belli olmasıyla birlikte taraftarlar maçların ne zaman oynanacağını merakla araştırıyor. Peki Audi Cup ne zaman başlıyor? Hangi takımlar Audi Cup'a katılacak? İşte Audi Cup turnuvasına dair ayrıntılar...

AUDİ CUP NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AUDİ Cup, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 30 Temmuz tarihinde yarı final etabına çıkacak olan takımlar, 31 Temmuz günü ise finale çıkacak.

AUDİ CUP MAÇ FİKSTÜRÜ

30 Temmuz Salı

19:00 Real Madrid - Tottenham

21:30 Bayern Münih - Fenerbahçe

31 Temmuz Çarşamba

19:00 Üçüncülük maçı

21:30 Final maçı

AUDİ CUP NEDİR? HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

2019 Audi Cup, dört takımın katıldığı iki günlük futbol turnuvasıdır. Maçlar Münih, Almanya'daki Allianz Arena'da oynanacaktır. Turnuvada Alman ekibi Bayern Münih, İsanyol ekibi Real Madrid, İngiliz ekibi Tottenham Hotspur ve Türk ekibi Fenerbahçe yer alacaktır.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AUDI CUP AÇIKLAMASI

Audi Cup ile ilgili de bir değerlendirmede bulunan Emre Belözoğlu, “Saydığımız takımlar Avrupa’nın en büyük takımları. Çok değerli bir turnuva olacak. Bizim için de sezona hazırlanma adına mükemmel maçlar olacak diye düşünüyorum. Tabii çok zor maçlar. Yapmamız gereken o maçları çok ciddiye alıp doğru çıkarımlarla sezona hazırlanmak. Her maçın ayrı bir önemi var ama oraya gittiğimizde de Fenerbahçe’nin gücünü göstermeye çalışacağız. Tabii ki rakiplerimiz çok güçlü ama iyi hazırlandık, iyi hazırlanmaya da devam edeceğiz. Bence bu zorlu maçlar bizi lige en iyi şekilde taşıyacaktır diye ümit ediyorum. Fenerbahçe bizim gönlümüzde dünyanın en büyük takımı. Tabi ki dünya futbolunun gerçekleri var. Bu takımlar hemen hemen her sene Avrupa kupalarında çok büyük başarılara imza atıyorlar, kendi liglerinde de şampiyonluğun en önemli adayları. Seviye olarak bizim üzerimizde takımlar. Bu seviyede zor ve sert maçların bizi lige çok iyi hazırlayacağına inanıyorum. Sayın başkanımızın da dediği gibi Fenerbahçe'ye yakışır oyuncular kadromuza dahil olmaya devam edecektir. Güçlenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Belözoğlu son olarak, "Hazırlık maçlarında sonuçlardan çok maçta neyi doğru neyi yanlış yaptık, bunların daha önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.