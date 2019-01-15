ATV yayın akışı bugün için araştırılıyor. 15 Ocak 2019 Salı günü ATV'de canlı yayınlanacağı duyurulan Boluspor Galatasaray maçı için futbolseverler araştırmalarını daha yoğun olarak yapıyor. Ayrıca bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünün olup olmadığı da izleyiciler tarafından araştırılıyor. 15 Ocak ATV yayın akışı haberimizde.

ATV YAYIN AKIŞI - 15 OCAK SALI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

19.50 Boluspor - Galatasaray

22.15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

01.40 Nitro Rush - Yabancı sinema

03.00 Ağlama Anne

05.20 Aşk ve Mavi