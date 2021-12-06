Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai için flaş bir transfer açıklaması geldi. Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Fenerbahçeli Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını açıkladı.

İtalya basınına konuşan ve Szalai'nin İtalya futboluna çok uygun olduğunu söyleyen Rossi, "Attila Szalai, Serie A için çok uygun bir futbolcu. Şu anda Fenerbahçe'de oynuyor fakat sanırım Chelsea'ye transfer olacak." ifadelerini kullandı.

Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını dile getiren teknik direktör, "İspanya'daki önemli takımlar onu takip etti ama görünüşe göre Chelsea'ye transferi bitti, anlaşma tamamlandı." dedi.

Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıktı ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.