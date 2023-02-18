Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor

Atsu'nun cenazesi İstanbul'a gönderildi

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'nun, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazından çıkartılan cansız bedeni İstanbul'a gönderildi. 

Giriş: 18.02.2023 - 16:25 | Güncelleme: ABONE OL
Atsu'nun cenazesi İstanbul'a gönderildi
DHA

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde, Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'nun da oturduğu Ekinci Mahallesi'ndeki Rönesans Rezidans yıkıldı. Enkazda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, bugün Ganalı oyuncunun cansız bedenine ulaştı. Acı haberi, oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet verdi.

UÇAKLA GÖNDERİLDİ

Hatay'da yapılan yasal işlemlerinin ardından ünlü futbolcunun cenazesi kara yoluyla Adana Havaalanı'na getirildi.

Atsu´nun ikiz kız kardeşi Christiana ve ağabeyi Christian ile Ganalı bürokratlar tarafından teslim alınan cenaze, Dışişleri Bakanlığı´nın himayesinde Türk Hava Yolları´nın TK 2461 sefer sayılı uçağıyla İstanbul´a gönderildi. Atsu´nun cenazesinin daha sonra memleketi Gana´ya gönderileceği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Türkiye inşaat yapımını konuşurken dünyada durum ne?
Türkiye inşaat yapımını konuşurken dünyada durum ne?
Depremlerde can kaybı sayısı 40 bini aştı!
Depremlerde can kaybı sayısı 40 bini aştı!
TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu!
TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu!
Deprem bölgesindeki diyabetli çocuklara 1000 glikoz ölçüm cihazı
Deprem bölgesindeki diyabetli çocuklara 1000 glikoz ölçüm cihazı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.