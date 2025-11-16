Habertürk
        ATP'de finalin adı Alcaraz-Sinner - Tenis Haberleri

ATP'de finalin adı Alcaraz-Sinner

        ATP'de finalin adı Alcaraz-Sinner

        Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri tekler yarı finalinde İspanyol sporcu Carlos Alcaraz, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 2-0 yenerek finale yükseldi ve Jannik Sinner'in rakibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 02:41 Güncelleme: 16.11.2025 - 02:41
        ATP'de finalin adı Alcaraz-Sinner!
        İspanyol raket Carlos Alcaraz, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri tekler yarı finalinde Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 2-0 mağlup etti ve Jannik Sinner'in rakibi oldu.

        İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde tekler yarı final müsabakasında dünya 1 numarası Alcaraz, 8 numaralı seribaşı Auger-Aliassime'yi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek finale çıktı.

        Diğer yarı final maçında ise İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Avustralyalı rakibi Alex de Minaur'ü 2-0 yenerek finale yükselmişti.

        Bugün yapılacak final müsabakasında dünya 1 ve 2 numarası Alcaraz ile Sinner karşı karşıya gelecek.

