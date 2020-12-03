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Atom Tanımı:
Bir atom, temel bir maddedir. (Madde fiziksel olarak dokunulabilecek herhangi bir şeydir.) Evrendeki her şey (enerji hariç) maddeden yapılmıştır ve evrendeki her şey atomlardan yapılır. Atomlar, maddenin temel birimleri ve elementlerin tanımlayıcı yapılarıdır. “Atom” terimi, Yunanca bölünmez kelimesinden geliyor, çünkü bir zamanlar atomların evrendeki en küçük şeyler olduğu ve bölünemediği düşünülüyordu.
Atom Nedir TDK:
Birden fazla çeşitli molekülün birleşmesi, kimyasal olarak da bir öğeyi oluşturan parçacık, topak marul (yaprakları üst üste sarılı),son, bölünemez veya bozulamaz olarak tasarlanan öğeler şeklinde tanımlanır.
Atom Örnek Anlatımı:
Atomun kendisi atom altı parçacıklar adı verilen üç küçük parçacıktan oluşur: protonlar, nötronlar ve elektronlar. Protonlar ve nötronlar çekirdek denilen atomun merkezini oluşturur ve elektronlar çekirdeğin üzerinde küçük bir bulutta uçarlar. Elektronlar negatif bir yük taşır ve protonlar pozitif bir yük taşır. Normal (nötr) bir atomda protonların sayısı ve elektronların sayısı eşittir. Genellikle, ancak her zaman değil, nötronların sayısı da aynıdır.
Atom Örnekleri:
Periyodik cetvelde listelenen herhangi bir element belirli atomlardan oluşur. Hidrojen, helyum, oksijen ve uranyum atom türlerinin örnekleridir. Bazı maddeler bir atomdan daha küçük veya daha büyüktür. Tipik olarak kabul edilmeyen kimyasal türlerin örnekleri, atomların bileşenleri olan parçacıkları içerir: protonlar, nötronlar ve elektronlar
Moleküller ve bileşikler atomlardan oluşur ancak kendileri atom değildir. Moleküller ve bileşiklerin örnekleri arasında tuz (NaCI),su (H dahil 2 O) ve metanol (CH 2 OH) vardır. Elektrik yüklü atomlara iyon denir. Hala atom tipleridir. Bir atomlu iyonları H dahil + ve O 2. Olmayan atomlardır moleküler iyonlar da vardır (örneğin, ozon, O3-).
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