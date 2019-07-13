“Atlı faytonlar zulümdür”

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB’nin Saraçhane’deki binası önünde bir basın açıklaması yapan “Hayvan özgürlüğü aktivisleri”, faytonlarla ilgili olarak bir an önce adım atılmasını istedi.

Başkan İmamoğlu’nun seçimden önce atlı faytonların kaldırılacağı konusunda söz verdiğini savunan aktivistler, sözün yerine getirilmesi çağrısında bulundu. Atlı faytonların bir zulüm olduğunu ve bu zulmün derhal bitmesi gerektiğini vurgulayan aktivistler, yaptıkları basın açıklamasında özetle şöyle dedi:

“Birileri bu zulüm üzerinden para kazansın diye, birileri bu eziyeti keyifli buluyor diye, birileri bunu gelenek olduğu için savunuyor diye sürdürülen atlı faytonlara karşı uzun yıllardır tepkimizi dile getiriyoruz. Aktivistler olarak hayvanların mal, köle ve eşya olmadığını haykırıyoruz. Topluma, sadece Adalar’da yılda 500‘den fazla fayton işkencesi ile öldürüldüğünü, atlı faytonların birer öldürme aracı olarak kullanıldığını anlatmaya çalışıyoruz.”