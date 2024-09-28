Bir diğer seçenek ise Bellingham geçen sezon bazı maçlarda olduğu gibi ileri uçta görev yapacak, kanatlarda klasik Vinicius ve Rodrygo ikilisi olacak. Bu durumda da Arda Güler bu üçlünün arkasında görev yapacak.

Arda Güler'in yedekte kalabileceği senaryo ise Endrick'in ileri uçta olup, kanatlarda Vinicius - Rodrygo ikilisinin yer alması ve Bellingham'ın bu üçlünün arkasında oynaması.

Carlo Ancelotti'nin bu üç planı da antrenmanlarda denediği ve kararını maç günü vereceği belirtiliyor.