Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga
Real Madrid, İspanya La Liga 8. haftasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Madrid derbisinde gözler milli yıldız Arda Güler'de olacak. Bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 2 kez puan kaybı yaşayan eflatun-beyazlılar, ligde 17 puanla ikinci sırada yer alıyor. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler onayacak mı? İşte İspanya La Liga Atletico Madrid - Real Madrid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar…
- 1
İspanya La Liga’da bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Ligin 8. haftasında Real Madrid, Atletico Madrid deplasmanında üç puan arayacak. Eflatun beyazlılarda Kylian Mbappe, sakatlığı sebebiyle Madrid derbisinde forma giyemeyecek. Mbappe'nin yokluğunda milli futbolcumuz Arda Güler'e şans gelebilir. Sahaya hangi kadroyla çıkacağı merak edilen Carlo Ancelotti'nin birkaç seçenek üzerinde durduğu belirtildi. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Atletico Madrid - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…
- 2
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya La Liga’nın 8. haftasında Madrid derbisi oynanacak.
Atletico Madrid - Real Madrid maçı, 29 Eylül Pazar günü saat 22:00’de başlayacak.
- 3
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid - Real Madrid maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
ATLETİCO MADRİD MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Atletico Madrid karşısında Real Madrid’de hücum hattında Vinicius Junior, Rodrygo gibi isimlerin sahaya ilk 11’de çıkmasına garanti gözüyle bakılıyor.
Mbappe sakatlığı sebebiyle Madrid derbisinde forma giyemeyecek.
Mbappe'nin yokluğunda Madrid derbisine hangi kadroyla çıkacağı merak edilen Carlo Ancelotti'nin birkaç seçenek üzerinde durduğu belirtildi.
Marca'nın haberine göre Mbappe'nin yokluğunda Arda Güler daha fazla süre bulabilir.
Haberde Mbappe'nin yokluğunda Ancelotti'nin derbiye en uçta Rodrygo ile başlayacağı, sol kanatta Vinicius'a sağda ise Arda Güler'e görev verebileceği, Endrick'i ise yedek soyunduracağı yazıldı.
- 5
Bir diğer seçenek ise Bellingham geçen sezon bazı maçlarda olduğu gibi ileri uçta görev yapacak, kanatlarda klasik Vinicius ve Rodrygo ikilisi olacak. Bu durumda da Arda Güler bu üçlünün arkasında görev yapacak.
Arda Güler'in yedekte kalabileceği senaryo ise Endrick'in ileri uçta olup, kanatlarda Vinicius - Rodrygo ikilisinin yer alması ve Bellingham'ın bu üçlünün arkasında oynaması.
Carlo Ancelotti'nin bu üç planı da antrenmanlarda denediği ve kararını maç günü vereceği belirtiliyor.
- 6
ATLETİCO MADRİD’DE HEDEF ÜÇ PUAN
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid’de kritik mücadele öncesinde gözler Griezmann, Lorente, Alvarez, Gallagher gibi oyunculara çevrildi.
Atletico Madrid ev sahibi avantajını kullanarak Real Madrid’i devirme hesapları yapıyor. İspanyol ekibi bu sezon savunma hattıyla güven verirken oynadığı 7 karşılaşmada sadece 3 gol yedi.
-
- 7