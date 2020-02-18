UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bu gece kaldığı yerden devam ediyor! Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, menajerliğini Jürgen Klopp'un yaptığı ve Premier Lig'de yenilgisiz olan Liverpool'u konuk ediyor. Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

ATLETICO MADRID: 1 - LIVERPOOL: 0 (4' Saul)

(İkinci yarı oynanıyor...)

SAAT: 23.00

HAKEM: Szymon Marciniak

STAT: Wanda Metropolitano

YAYIN: beIN SPORTS 2

ATLETICOMADRID: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Saul, Koke, Thomas, Lemar, Correa, Morata

YEDEKLER: Adan, Gimenez, Hermoso, Llorente, Vitolo, Carrasco, Diego Costa

TEKNİKDİREKTÖR: Diego Simeone

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

YEDEKLER: Adrian, Matip, Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Origi

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

NASIL GELDİLER?

Atletico Madrid, Juventus, Leverkusen ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu D Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Diego Simeone'nin öğrencileri bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı ve Juventus'un ardından 2. sırada kaldı.

Devler Ligi'ne 2-2'lik Juventus beraberliğiyle başlayan Atletico, ikinci hafta mücadelesinde Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. İspanyol temsilcisi Joao Felix ve Thomas'ın golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Atletico Madrid, üçüncü maçında ise Bayer Leverkusen'i Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Dördüncü maçında yine Leverkusen'le karşılaşan Atletico, Thomas Partey'in kendi kalesine ve Kevin Volland'ın golüne engel olamayınca sahadan puansız ayrıldı ve ilk mağlubiyetini aldı. Gruptaki 5. maçta Juventus'a deplasmanda 1-0 mağlup olan İspanyol ekibi, son maçında Lokomotiv Moskova'yı 2-0'la geçti.

Premier Lig'de yoluna namağlup devam eden son şampiyon Liverpool ise Napoli, Salzburg ve Genk'le E Grubu'nda mücadele etti. Klopp'un öğrencileri 6 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 13 puanla bir üst tura lider çıktı.

Devler Ligi'ne Napoli'ye 2-0 mağlup olarak başlayan Liverpool, ikinci maçında ise Red Bull Salzburg'u evinde 4-3 mağlup etti. Üçüncü hafta karşılaşmasında Genk'i deplasmanda 4-1'le geçen Liverpool, dördüncü maçında yine Genk'i evinde 2-1 mağlup etti. Napoli ile evinde 1-1 berabere kalan Liverpool, son hafta mücadelesinde Salzburg'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.