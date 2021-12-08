Beyoğlu Kültür Yolu'nun merkezinde yer alan ve yenilenen dijital alt yapısıyla film festivalleri, gala ve vizyon filmlerinin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de ev sahipliği yapan Atlas 1948 Sineması ile dijital ve sinema tarihini yansıtan müzesi ve ulusal ve uluslararası sanat eserlerine ev sahipliği yapan sergi salonuyla İstanbul Sinema Müzesi, Aralık ayında birçok içerikle sanatseverlerle bir araya gelecek.
İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu'nda Luis Bunuel'in baş yapıtlarından sayılan 'Nazarin' filminin kamera arkası sergisi ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor.
Manuel Alvarez Bravo tarafından çekilen orijinal negatiflerden basılan fotoğraflar, 'Nazarin'in 1958'de kullanılan tanıtım materyalleri, kamera arkası ses kayıtları ve videolardan oluşan 131 parça eseri içeren sergi, 27 Aralık'a kadar açık olacak.
'Nazarin' sergisi kapsamında da 14 ve 16 Aralık'ta Luis Bunuel'in 'Nazarin' filmi günde iki seans olarak seyirciyle buluşacak.
FİLM GÖSTERİMLERİ
10 - 12 Aralık... 'Kabin Basıncı: Bir Atlas 1948 Gerilim Kuşağı' kapsamında Yorgos Lanthimos'un 'Dogtooth', Bong Joon-ho'nun 'Parasite' ve Pedro Almodovar'un 'The Skin' filmleri gösterilecek.
19 Aralık... 'Atlas 1948 Animasyon Kuşağı'nda 'Princess Kaguya' adlı film izlenebilecek.
28 - 30 Aralık... 'Atlas 1948 X MUBI: Bir Yabancı Film Seçkisi'nde 'The Human Voice', 'The Kindergarten Teacher', 'Rock'n Roll', 'High Life' adlı yapımlar yer alacak.
TİYATRO OYUNLARI
15 Aralık... Koleksiyoncu
22 Aralık... Girdap
23 Aralık... Uyandığımda Sesim Yoktu
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