Netflix'in ikinci Türk dizisi olan Atiye dünya çapında 2019'un en çok izlenen dizisi oldu. Peki, Atiye 2. sezonu ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili Netflix'ten açıklama geldi mi?

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye 2. sezonuyla ilgili henüz Netflix'ten açıklama gelmedi.

ATİYE 1. SEZONDA NELER OLDU?

Atiye 1. sezon 1. bölüm: Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

Atiye 1. sezon 2. bölüm: Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.

Atiye 1. sezon 3. bölüm: Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelenir. Erhan, babasını Göbeklitepe'de kör bir kadının ziyaret ettiğini öğrenir.

Atiye 1. sezon 4. bölüm: Serdar, Atiye'yi bulmaya çabalarken Erhan kendi ailesine ilişkin bir vizyon görür. Zühre, Atiye'ye görevine ve mistik ortak soylarını açıklar.

Atiye 1. sezon 5. bölüm: Mağaranın içinde Atiye, geçmişiyle uzlaşır ve korkularıyla yüzleşir. Atiye'nin hayatı pamuk ipliğine bağlıyken Erhan, aceleyle tünelin girişini bulmaya çalışır.

Atiye 1. sezon 6. bölüm: Şahmeran'ın resmi, Erhan'ın şüphelerini doğrular. Kurtiz ailesindeki ölümleri araştıran Atiye, şans eseri şoke edici bir gerçeğe ulaşır.

Atiye 1. sezon 7. bölüm: Serdar'ın baskısı altında ezilen Ozan, Atiye'ye itirafta bulunma çabalarıyla ilgili olarak Cansu ile yüzleşir. Bir ihanet, Atiye'nin kaderini belirlemek üzeredir.

Atiye 1. sezon 8. bölüm: Zühre, geçmişe yapılan geri dönüşte Atiye ve Erhan ile ilgili kehanetlerini Nazım'a anlatır. Atiye'nin aldığı önemli karar, gerçekliği kaçınılmaz şekilde değiştirir.

ATİYE DİZİ HAKKINDA

Atiye (özgün adı: The Gift),27 Aralık 2019 tarihinde 8 bölümden oluşan ilk sezonun yayımlandığı, senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları, fantastik ve aksiyon türündeki Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisi. Yazar Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanmıştır.

Atiye konusu: İstanbullu bir ressam olan Atiye, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerasına atılıyor.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

Beren Saat - Atiye

Mehmet Günsür - Erhan

Metin Akdülger - Ozan

Melisa Şenolsun - Cansu

Başak Köklükaya - Serap

Civan Canova - Mustafa

Meral Çetinkaya - Zühre

Hazal Türesan - Hannah

Cezmi Baskın - Öner

Tim Seyfi - Serdar

ATİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimleri Göbeklitepe'de gerçekleştiriliyor. Göbeklitepe veya Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur.

ATİYE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli bir isim olan Atiye ismi 3 farklı anlama geliyor:

1. İhsan, lütuf, bağışlama.

2. Armağan.

3. Gelecek, istikbal.