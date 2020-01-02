Atiye 2. sezon ne zaman?

02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Netflix'in ikinci Türk dizisi olan Atiye'nin ilk sezonunun beğenilmesi ile ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı şimdiden merak edilmeye başladı. İşte Atiye dizisine dair tüm detaylar...
ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?
Atiye dizisinin 2. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.
ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın yer alıyor.
ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?
Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.
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