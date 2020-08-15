Vali Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş dün akşam kentte yaptığı esnaf ziyareti sırasında, 2 çocuğuyla birlikte atık toplayan Suriyeli bir kadını gördü.
Çocukları atık aracına bindiren ve çöplerden atık kağıt toplayan kadına sahip çıkan Vali Erin, ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne talimat verdi.
kadınla Arapça sohbet eden Erin, kadının sıkıntısını dinledikten sonra koruma aracını tahsis ederek ailenin evine gitmesini sağladı.
Suriyeli kadının atık toplama aracı ise koruma aracına bağlanarak götürüldü.
‘TALİMAT VERDİM O AİLENİN TÜM İHTİYACI KARŞILANACAK’
Şanlıurfa’da 400 bine yakın Suriyelinin misafir edildiğini belirten Vali Erin şöyle konuştu:
“Urfa bu Suriyeli kardeşlerimize Cumhurbaşkanımızın o tavsiyesini emir telakki edip 10 seneye yakın bir süredir ev sahipliği yapıyor.
Büyük bir özveri ve fedakarlık örneğidir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yoktur. 2 milyon nüfuslu şehirde neredeyse nüfusun 4’te 1’i oranında Suriyeli kardeşimizi misafir etmeye devam ediyoruz.
Özellikle son dönemlerde Suriyeli hanım kardeşlerimizin bir kısmının caddelerde ve sokaklarda biraz önce gördüğümüz gibi ufak çocuklarıyla birlikte atık toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığını gördük.
Özellikle bu konuda çok hassasız. Çocukların yeri sokaklar değildir. Özellikle o kadar küçük çocuklar sokaklarda değil evlerinde büyümelidir. Suriyeli de olsa o kardeşlerimize ve çocuklara sahip çıkmak durumundayız. Gerekli talimatları verdim.
Hiçbir şekilde hanım kardeşlerimizin o çocuklarla birlikte öyle çalışmasını istemiyoruz. Evlerindeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek gücümüz kudretimiz var.
Zaten Urfalılar bunu yapar. O ailemizi de takip edeceğiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüze gerekli talimatı verdik. O aileyi düzenli olarak takip edecekler.”
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