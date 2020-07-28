Atık malzemelerle başladığı ahşap oyuncak üretiminde taleplere yetişemiyor - ÇANKIRI

AA

Eldivan ilçesinde yaşayan ve ailesinde babasının dedesiyle başlayan marangozluk işine gönül veren 41 yaşındaki Kıdıman, askerden döndükten sonra ata mesleğini sürdürmeye karar verdi.Babasının yanında mesleğe çırak olarak başlayan Kıdıman, zamanla kendisini geliştirerek atölyenin başına geçti.Genellikle inşaat kerestesi işi alan Kıdıman, kış aylarında iş yoğunluğunun azalması nedeniyle yakılması için ayrılan atık ahşap malzemelerden farklı ürünler tasarlamaya başladı.Başlarda ahşap oymacılığı yaparak dini motifli ürünler ortaya çıkaran Kıdıman, tasarımların ilgi görmesi üzerine bu işe yoğunlaşarak ahşaptan oyuncak kamyon, araba, uçak, tren ile çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak ürünler ortaya koydu.Ahşap oyuncaklara çok sayıda talep alan Kıdıman, atölyesini büyütmeye karar vererek TKDK'ye başvurdu.TKDK'nin yüzde 65'lik hibe desteğiyle 500 bin lira harcayarak 530 metrekare kapalı alana sahip modern bir atölye kuran ve yeni malzemeler alan Kıdıman, ahşaptan ürettiği oyuncak ve dekor ürünlerinin talebine yetişmekte güçlük çekiyor.- İşini ailesine öğretmek istiyorKıdıman, AA muhabirine, ilk zamanlarda atık malzemelerden yaptığı üretimi şimdi profesyonel şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.Bulduğu ahşaplara hayal gücüyle şekil verdiğini belirten Kıdıman, "Önceden 200-220 metrekare kapalı alanımız vardı. Makinelerden dolayı fazla alanımız yoktu. Eski iş yerimde başlamıştım bu işe. Müşteriler yaptığımız işin güzel ancak atölyemizin köhne olduğunu söyledi. Gelen müşterim otursun, hangi makinelerde neler yaptığımızı görsün istiyordum, bunu başardık." dedi.Ürettiği oyuncaklar el emeği olduğu için bazılarına pahalı geldiğine işaret eden Kıdıman, "Pahalı diyenlere el emeği olduğunu, sağlığa zararsız ürünler yaptığımızı anlatıyorum. Türkiye'nin birçok şehrinden talep var. Şu an bunu karşılayamıyoruz ama karşılamak için uğraşacağız. Ürettiğimiz ahşap oyuncaklarda boyayı tercih etmiyoruz, doğal kalmasını istiyoruz. Çocuk, elindeki oyuncağı ağzına da alabiliyor. Doğal ahşabı ham haliyle kullanıyoruz." diye konuştu.Kıdıman, ata mesleği marangozluğu ailesiyle sürdürmek istediğini dile getirerek, "İşi öğrettiğim ustaya 4 yılımı harcıyorum. Ustayı kaybettiğim zaman 4 yıl geri gitmiş oluyorum. Çocuklarım, kardeşim, eşim öğrensin istiyorum. Onların gitmeyeceğini biliyorum. İyi ki bu işe girmişim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.