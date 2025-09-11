Habertürk
        Athletic Bilbao, Aymeric Laporte'u açıkladı

        Athletic Bilbao, Aymeric Laporte'u açıkladı

        İspanya ekibi Athletic Bilbao, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından Aymeric Laporte'u kadrosuna kattı.

        11.09.2025 - 21:24
        Athletic Bilbao, Aymeric Laporte'u açıkladı!
        İspanyol ekibi Athletic Bilbao, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da forma giyen defans oyuncusu Aymeric Laporte'u renklerine bağladı.

        Athletic Bilbao Kulübü, 31 yaşındaki İspanyol milli futbolcu Laporte'un FIFA onayıyla Al Nassr'dan transfer edildiğini duyurdu.

        Daha önce yaptığı açıklamada, kulüp kontrolü dışındaki etkenler nedeniyle transferin zamanında tamamlanamadığını bildiren Athletic Bilbao Kulübü, FIFA'ya başvurarak transferi kesinleştirmek ve oyuncuyu tescil ettirmek için muafiyet talebinde bulunmuştu.

        Tecrübeli stoper, altyapısında yetiştiği Athletic Bilbao'da 2012-2018 yıllarında 222 maça çıktı ve 10 gol kaydetti.

