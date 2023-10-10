Ateşten gömlek! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ı bekleyen fikstür

Önce Şenol Güneş'in istifası ardından da yönetimin olağanüstü kongre kararı almasıyla çalkantılı günler geçiren Beşiktaş, İstanbulspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek biraz olsun nefes almıştı.

Siyah-beyazlılarda Güneş'in ayrılığının ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz takımın başında yer alırken ilk maçını 3 puanla tamamladı.

GÖREV SÜRESİ İLE İLGİLİ KONUŞTU

Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki görev süresi ile ilgili olarak İstanbulspor maçının ardından şunları kaydetti:

"Başkanımız yarın gelip 'Burak teşekkür ederiz' dediği zaman kalkar, sarılır vedalaşırım ve gönül koymadan giderim. Benim her tercihe saygım sonsuzdur. Bugün böyle bir tercih oldu. Uzun vadeli bir şey konuşmadık. Bu maçtan sonra her şeyin konuşulabileceğini düşünüyorum. Şu anda 1 günlük verildi bu görev. 2-3 gündür layıkıyla yaptığını düşünüyorum. 1 aysa 1 ay, 1 seneyse 1 sene hiç problem yok. Kontratla alakalı, ne kadar kalmakla alakalı en ufak soru işareti yok. Ne kadar derlerse buradayım, 'git' dediklerinde giderim."