Kitaplara el konuldu, dağıtım ve satışı yasaklandı

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Put Adam isimli kitapta Atatürk’ün hatırasına hakaret edildiğini tespit etti. Tespit üzerine 5187 sayılı Basın Kanunu’na göre Başsavcılığa teslim edilen kitapla suç işlendiği belirlendi.



RE’SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yazarı bulunmayan kitapta gözler yayınevi yetkililerine çevrildi. Kanun gereğince yazarı belli olmayan eserlerde yayıncının sorumlu olması nedeniyle yayınevi yetkilileri hakkında “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.



KİTAPLARA EL KONULDU, DAĞITIM VE SATIŞI YASAKLANDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği Put Adam adlı kitabın tüm nüshalarına el koyma, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.