Yaklaşık 30 kişiyle beraber bir restorasyon süreci yürütüyoruz. Uygulamamızın içerisinde iç cephede duvar ve tavan raspalamaları yapmaktayız. Köşkün geçmişini görebilmek adı altında aslına uygun tarihi katmanlarını gün yüzüne çıkartıyor, parça kayıplarını engellemeye çalışıyoruz. Ayrıca dış cephe için de raspalama işlemi devam ediyor. Daha sonra aslına uygun bir boyayla boyanacak köşk. Bir eşya sürecimiz de oldu.