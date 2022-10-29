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Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor

Trabzon'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, 30 kişilik uzman ekibin titiz çalışmalarıyla restore ediliyor. Mobilyaları Ankara'ya tamire gönderilen köşkte, kat kat yapılan boyamalarla kaybolan ahşap işleme detayları da gün yüzüne çıkarılıyor

Giriş: 29.10.2022 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan rölöve ve restorasyon çalışmaları için 21 Eylül'de ziyarete kapatıldı.

  • DHA'nın haberine göre dış cephe sıvaları çatlayan, duvar boyaları kabaran, mermerleri kararan ve mobilyalarında dökülmeler meydana gelen köşk, restoratör, inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan 30 kişilik uzman ekip tarafından restore ediliyor.

  • Mobilyaları tamir için TIR'larla Ankara'ya gönderilen köşkte daha önce kat kat yapılan boyamalar nedeniyle kaybolan ahşap işleme detayları da gün yüzüne çıkarılıyor.

  • Restorasyon öncesi köşkün her alanıyla eşyaları fotoğraflanarak numaralandırıldı. Köşk, bir yıl sürecek çalışmaların ardından, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında düzenlenecek resepsiyonla ziyarete açılacak.

  • "ASLINA UYGUN TARİHİ KATMANLAR"

    Restorasyon çalışmalarının profesyonel ekip tarafından yürütüldüğünü söyleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Öztürk, "2020 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla köşk için teknik bir heyet oluşturuldu. 2021 yılında proje süreçlerini tamamladık. 2022 yılında da ihalemizi gerçekleştirdik. Eylül ayı itibarıyla Atatürk Köşkü'nü ziyarete kapattık ve restorasyon sürecine başladık.

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