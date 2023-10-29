MUSTAFA KEMAL PAŞA 29 EKİM KUTLAMALARINA KATILMAYI ÇOK İSTİYORDU

Ancak Atatürk'ün bu isteği imkansızdı. Dönülmez bir yola giren hastalığı günden güne kötüye gidiyordu. 16 Ekim'de ağır bir komaya girdi. 19 Ekim'de komadan çıkan Atatürk Cumhuriyet'in 15. yıl kutlamalarının yaklaştığını fark etmiş ve bir kez daha halka ve orduya doğrudan doğruya hitap etmek için vakit kazanabileceğini ümit ediyordu. Fakat tereddütlü geçen birkaç günün sonunda kendisi de hastalığının nasıl seyrettiğini görmüş ve bu kararından vazgeçmişti.