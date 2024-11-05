Atatürk'ün sevdiği şarkılar CRR'de

CRR Türk Müziği Topluluğu, 9 Kasım'da Ata’nın Sevdiği Şarkılar başlıklı konserle müzikseverlerle buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Hakan Talu’nun yönetiminde gerçekleşecek konserde genç sanatçılar Işıl Meriç Ayata ve Ayşe Ebru Şahinbaş misafir solist olarak yer alacak.

Ayşe Ebru Şahinbaş

Türkolog Reyhan Çınar’ın okuyacağı metinler eşliğinde, Atatürk’ün müzikle olan derin bağını yansıtan seçkin eserler koro ve solo olarak icra edilecek. Atatürk’ün müzik zevkini yansıtan konser repertuvarında, Ata’nın Beyaz Tren’de dinlediği taş plaklardan eserler de yer alıyor.

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Işıl Meriç Ayata

Konser programında, Hicazkâr makamında Mani Oluyor Takrire Hicabım, Hüzzam makamında Aşkınla Sürünsem Yine Aşkınla Delirsem, Uşşak makamında Cana Rakibi Handan Edersin gibi eserlerin yanı sıra, Nikriz makamında bir saz semaisi de yer alacak. Ayrıca, Şahane Gözler, Allı Yemeni ve Bülbülüm Altın Kafeste gibi sevilen türküler de dinleyicilerle buluşacak.

CRR Türk Müziği Topluluğu, Safiye Ayla, Deniz Kızı Eftalya, Müzeyyen Senar, Refik Fersan, Yorgo Bacanos ve Tamburacı Osman Pehlivan gibi müzisyenlerin gerçekleştirdiği konserlerden ilham alarak oluşturduğu repertuvara; Atatürk’ün 1935’ten vefatına kadar Beyaz Tren’de kullandığı taş plaklardan seçilen eserleri de dahil etti.