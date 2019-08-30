'Atatürk: Türklerin Babası' - BBC'nin 1970'te çektiği belgesel

https://www.youtube.com/watch?v=tpUx1nA3WqU&feature=youtu.be

BBC tarafından 1970 yılında hazırlanan "Atatürk: Türklerin Babası" belgeselinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Türkiyesi'nin ilk yıllarındaki gelişmelere paralel olarak anlatılıyor.

Michael Adams tarafından hazırlanan belgesel hem 1970 yılında Çanakkale, Samsun, Amasya, Sivas ve Ankara'da BBC tarafından yapılan kayıtlar, hem de tarihi görüntülerden oluşuyor.

Belgeselde röportajları yer alan isimlerse şunlar:

Türkiye'nin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü

Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu

Kurtuluş Savaşı'nı genç bir gazeteci olarak izleyen ünlü İngiliz tarihçi Arnold Toynbee

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolarından, Atatürk'ün yakın arkadaşlarından asker ve siyasetçi Ali Fethi Okyar'ın oğlu Prof. Dr. Osman Okyar

Telif hakları nedeniyle belgeselde, dünyanın çeşitli müzelerinden alınarak kullanılan ve kaynakları tam olarak belirlenemeyen fotoğraflar ile görüntülerin yerine, British Pathé, Getty Images ve Genelkurmay Başkanlığı'nın kamuoyoyla paylaştığı fotoğraf ve görüntüler kullanıldı.

Bu yapılırken belgeselin editoryal bütünlüğünün bozulmamasına dikkat edildi,

Belgeseldeki bazı basit çeviri ve yazım yanlışı hatalarına ise eserin orijinaline sadık kalmak için müdahalede bulunulmadı.

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