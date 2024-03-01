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        Haberler Gündem Güvenlik Atatürk heykeline zarar veren zanlı tutuklandı! - Son dakika haberleri

        Atatürk heykeline zarar veren zanlı tutuklandı!

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Y.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 09:20 Güncelleme: 01.03.2024 - 09:20
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        Atatürk heykeline zarar veren zanlı tutuklandı!
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesi, Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline önceki gün balyozla zarar verdiği için gözaltına alınan Y.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        AA'da yer alan habere göre adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe dün tutuklandı.

        TADİLAT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Akyazı Belediyesi ekipleri, zarar gören heykelin çevresini güvenlik şeridine alarak tadilat çalışması başlattı.

        VATANDAŞ POLİSE BİLDİRMİŞTİ

        Akyazı ilçesinde dün, Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler şüpheli Y.U'yu gözaltına almıştı.

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        #sakarya
        #Son dakika haberler
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