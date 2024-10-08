Atatürk heykeline çirkin saldırı!

Balıkesir'de Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi gözaltına alındı!
Balıkesir Ayvalık'ta Atatürk heykeline çirkin bir saldırı düzenlendi. Ulu önder Atatürk'ün heykeline balyozla zarar veren kişi kısa sürede gözaltına alındı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi yakalandı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline zarar verdiği görülen M.Ç'ye güvenlik birimlerince müdahale edildiği bildirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
M.Ç'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırmada gözaltına alınan şahsın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmış olup, hakkında adli tahkikata başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Olaya ilişkin cep telefonuyla çekilen videoda, elindeki balyozla heykelin kaidesine çıkan M.Ç'ye bazı vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.