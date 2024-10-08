Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Atatürk heykeline çirkin saldırı! | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi gözaltına alındı!

        Balıkesir Ayvalık'ta Atatürk heykeline çirkin bir saldırı düzenlendi. Ulu önder Atatürk'ün heykeline balyozla zarar veren kişi kısa sürede gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:59 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk heykeline çirkin saldırı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi yakalandı.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline zarar verdiği görülen M.Ç'ye güvenlik birimlerince müdahale edildiği bildirildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        M.Ç'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırmada gözaltına alınan şahsın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmış olup, hakkında adli tahkikata başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

        Olaya ilişkin cep telefonuyla çekilen videoda, elindeki balyozla heykelin kaidesine çıkan M.Ç'ye bazı vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Balıkesir
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Recai Kutan'a son görev
        Recai Kutan'a son görev
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Habertürk Anasayfa