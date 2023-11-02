Atatürk Filmi vizyona giriyor! Aras Bulut İynemli'nin Atatürk Filmi ne zaman vizyona girecek?
Atatürk Filmi vizyona giriyor. Sanatseverler tarafından heyecanla beklenen film, Disney Plus'ın yayın planını iptal etmesiyle de gündeme gelmişti. 29 Ekim akşamı da filmin bir bölümü televizyonda ekrana gelmişti. Peki, Atatürk Filmi ne zaman vizyona gelecek? İşte Aras Bulut İynemli'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı Atatürk Filmi vizyon tarihi...
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Atatürk Filmi ne zaman vizyona gelecek? Disney Plus'ta yayını programı iptal edilerek bir anda gündemde ilk sıralara yerleşen Atatürk Filmi sanatseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 29 Ekim akşam filmin bir bölümü televizyonda yayınlandı. Peki, Atatürk Filmi ne zaman vizyona gelecek? İşte merak edilen vizyon tarihi...
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ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Atatürk filmi 3 Kasım Cuma günü sinemalarda gösterime girilecek.
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ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
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Esra Bilgiç - Madam Corinne
Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
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Darko Perić - Stiliyan Kovaçev
Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders
Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu