Atatürk Filmi vizyona giriyor! Aras Bulut İynemli'nin Atatürk Filmi ne zaman vizyona girecek?

Atatürk Filmi ne zaman vizyona gelecek? Disney Plus'ta yayını programı iptal edilerek bir anda gündemde ilk sıralara yerleşen Atatürk Filmi sanatseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 29 Ekim akşam filmin bir bölümü televizyonda yayınlandı. Peki, Atatürk Filmi ne zaman vizyona gelecek? İşte merak edilen vizyon tarihi...