Atatürk filmi 3 kasımda vizyonda girdi: Atatürk filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?
Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1881-1919 yıllarını anlatan Atatürk filminin 1. bölümü 3 Kasım'da vizyona girdi. Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin yer alıyor. İşte Atatürk filminin oyuncu kadrosu ve tüm detayları
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Merakla beklenen Atatürk'ün filmi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1881-1919 yılları arasında yaşadıklarını anlatan birinci film 3 Kasım'da vizyona girdi. Atatürk filminin ikinci kısmı ise 5 Ocak'ta sinemalarda vizyona girecek.
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ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
Esra Bilgiç - Madam Corinne
Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
Darko Perić - Stiliyan Kovaçev
Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders
Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu
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ATATÜRK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Atatürk film çekimleri için birçok farklı il kullanıldı. Film çekimleri için özellikle kullanılan yerlerden birisi ise Çanakkale ve İstanbul.
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