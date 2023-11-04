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        Haberler Televizyon Atatürk filmi 3 kasımda vizyonda girdi: Atatürk filmi oyuncu kadrosu ve nerede çekildi?

        Atatürk filmi 3 kasımda vizyonda girdi: Atatürk filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

        Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1881-1919 yıllarını anlatan Atatürk filminin 1. bölümü 3 Kasım'da vizyona girdi. Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin yer alıyor. İşte Atatürk filminin oyuncu kadrosu ve tüm detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 21:27 Güncelleme: 04.11.2023 - 21:27
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        • 1

          Merakla beklenen Atatürk'ün filmi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1881-1919 yılları arasında yaşadıklarını anlatan birinci film 3 Kasım'da vizyona girdi. Atatürk filminin ikinci kısmı ise 5 Ocak'ta sinemalarda vizyona girecek.

        • 2

          ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

          Songül Öden - Zübeyde Hanım

          Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

          Sarp Akkaya - Enver Paşa

          Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

          Esra Bilgiç - Madam Corinne

          Sahra Şaş - Makbule Atadan

          Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

          Beran Kotan - Ömer Naci

          Darko Perić - Stiliyan Kovaçev

          Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders

          Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

        • 3

          ATATÜRK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Atatürk film çekimleri için birçok farklı il kullanıldı. Film çekimleri için özellikle kullanılan yerlerden birisi ise Çanakkale ve İstanbul.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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