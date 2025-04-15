Atatürk'e küfür eden çalışanın işine son verildi

Sosyal medyadaki bir canlı yayında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e küfür edilerek çirkin ifadelerle ulu önderin hatırasına saldırıldı. İnfial uyandıran söz konusu yayındaki kişinin OPET çalışanı olduğu anlaşılırken şirketten açıklama da gecikmedi.

OPET'ten yapılan açıklamada "Akaryakıt dağıtım sektöründe yaklaşık 33 yıldır ülkemize hizmet eren OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. olarak, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman minnet ve şükranla anıyor; onun ilke ve değerleri doğrultusunda, gösterdiği hedefe kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, bayilerimizden birinde görev yapan bir çalışanın Atatürk'ün aziz hatırasına yönelik sergilediği saygısız davranış, şirketimizin temel değerleri ve etik ilkeleriyle örtüşmemektedir. Söz konusu şahsın iş akdinin ilgili bayimiz tarafindan feshedildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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