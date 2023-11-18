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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Atatürk'e hakaretten tutuklandı! - Haberler

        Atatürk'e hakaretten tutuklandı!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen 40 yaşındaki Kemal Cıbuk tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:26 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:43
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        Atatürk'e hakaretten tutuklandı!
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        Bursa'da olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Anıtı önüne gelip Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk (40), şikayet üzerine, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        DHA'da yer alan habere göre Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan ve işsiz olduğu öğrenilen Cıbuk, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı´nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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