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        Atatürk'e hakaret eden sanığın cezası belli oldu

        İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın, ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşarak Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:33 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:38
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        Atatürk'e hakaret eden sanığın cezası belli oldu
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        Gayrettepe'de cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine çektiği videoyla tepki gösterip hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Ahmet Bostancı hakim karşısına çıktı.

        Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Bostancı ve avukatları katıldı.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "zincirleme şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Esasa ilişkin savunma yapan sanık Bostancı, dava konusu bazı tweetleri kendisinin atmadığını belirterek, "Ben düşüncelerimi dile getirdim. İslam hukukuna göre inançsız ölen bir kişinin arkasından dua edilmemesi gerekir. Ben 2 ay cezaevinde kaldım. Yeterince ceza aldığımı düşünmekteyim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

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        Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Bostancı'ya "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 3 yıl 9 ay hapis verdi.

        İDDİANAMEDEN

        Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın geçen yıl 10 Kasım'daki ölüm yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

        Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet Bostancı'ya ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

        İddianamede, sanığın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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        #Atatürk
        #hakaret
        #sosyal medya
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