Atatürk Anıtı'na baltayla saldıranların ifadeleri ortaya çıktı
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklanan 59 yaşındaki Yaşar Kılıçkaya ile 31 yaşındaki yeğeni Zeynep Abdullah'ın ifadeleri ortaya çıktı. Saldırganlardan Yaşar Kılıçkaya'nın Hazreti İbrahim'i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediği belirtildi. Zeynep Abdullah'ın ise dayısı Kılıçkaya'yı Mesih olarak gördüğünü söylediği ifade edildi. Dayı yeğenin ayrıca, "Hazreti İbrahim'in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik" dediği kaydedildi.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, Kurban Bayramı'nın ilk günü iki kişi baltayla saldırdı.
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Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 2 saldırgana müdahale etti.
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Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 saldrıgan gözaltına alınırken, ekiplerin incelemesinde anıtta 13 balta darbesi tespit edildi.
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Gözaltına alınan Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Zeynep Abdullah'ın ifadeleri ortaya çıktı.
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DHA'nın ulaştığı ifadede Yaşar Kılıçkaya’nın Hazreti İbrahim'i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediği belirtildi.
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Zeynep Abdullah'ın ise dayısı Kılıçkaya'yı 'Mesih' olarak gördüğünü söylediği ifade edildi.
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Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah’ın ifadelerinde ayrıca, "Hazreti İbrahim'in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik. Pişman değiliz" dediği belirtildi.
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