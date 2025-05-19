Atatürk 1881-1919 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
"Atatürk 1881 - 1919" filmi 19 Mayıs Pazartesi akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin üstlenmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan film, ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile 2023 yılında vizyona girdi. Peki, "Atatürk 1881-1919 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Atatürk 1881-1919 filmi konusu ve oyuncuları...
- 1
Atatürk 1881-1919 filmi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel bu akşam sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı film Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik hayatından bir bölümü konu almaktadır. Peki, "Atatürk 1881-1919 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Atatürk 1881-1919 ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
- 2
ATATÜRK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı "Atatürk 1881 - 1919", yetim bir çocukken bir kahraman dönüşen Atatürk'ün hayat hikayesini konu ediyor. Serinin ilk filminde, Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemlere odaklanılıyor.
- 3
ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Aras Bulut İynemli: Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden: Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür: Ali Rıza Efendi
Sarp Akkaya: Enver Paşa
Berk Cankat: Ali Fuat Cebesoy
Esra Bilgiç: Madam Corinne
Darko Perić: Stiliyan Kovaçev
-