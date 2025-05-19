Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Atatürk 1881-1919 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Atatürk 1881-1919 ne zaman çekildi?

        Atatürk 1881-1919 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        "Atatürk 1881 - 1919" filmi 19 Mayıs Pazartesi akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin üstlenmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan film, ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile 2023 yılında vizyona girdi. Peki, "Atatürk 1881-1919 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Atatürk 1881-1919 filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 18:34 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Atatürk 1881-1919 filmi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel bu akşam sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı film Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik hayatından bir bölümü konu almaktadır. Peki, "Atatürk 1881-1919 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Atatürk 1881-1919 ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          ATATÜRK FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı "Atatürk 1881 - 1919", yetim bir çocukken bir kahraman dönüşen Atatürk'ün hayat hikayesini konu ediyor. Serinin ilk filminde, Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemlere odaklanılıyor.

        • 3

          ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Aras Bulut İynemli: Mustafa Kemal Atatürk

          Songül Öden: Zübeyde Hanım

          Mehmet Günsür: Ali Rıza Efendi

          Sarp Akkaya: Enver Paşa

          Berk Cankat: Ali Fuat Cebesoy

          Esra Bilgiç: Madam Corinne

          Darko Perić: Stiliyan Kovaçev

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Putin ve Zelenskiy arasında büyük görüşme
        Trump, Putin ve Zelenskiy arasında büyük görüşme
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        Habertürk Anasayfa