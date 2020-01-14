14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Ataşehir, TEM Bağlantı Yolu'nda iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Akılalmaz olayda, taraflardan biri diğerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay saat 11.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Ertuğ Ertuğrul'un kullandığı 34 BD 8534 plakalı otomobile plakası alınamayan bir otomobil çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Sürücü Ertuğ Ertuğrul aracına çarpan sürücüyü takip etmeye başladı. Takip sonucunda iki sürücü arasında tekrar tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlı saldırgan peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
SÜRÜCÜNÜN KARDEŞİ SALDIRIYI YARA ALMADAN ATLATTI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Ertuğrul olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ertuğ'un kardeşi Eyüp Ertuğrul saldırıdan yara almadan kurtulurken, uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Silahlı saldırıda otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada araçta ve yerde 14 boş kovan buldu.
GÖRGÜ TANIĞI: YOL KAVGASINDAN KAYNAKLANDI
Görgü tanığı Veysel Çakıcı "makas atarken bu arkadaşların aracına çarpıp kaçıyor. Bu arkadaşlar da peşlerinden gidiyor. Tekrar kavga başlıyor. Kaçan araçtakiler de silahla ateş etmeye başlıyor. Bacağından yaralandı sürücü. Yol kavgasından kaynaklandı" dedi.
Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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