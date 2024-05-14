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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir'de güvenlik kamerasını kıran şüpheli, otomobili yaktı

        Ataşehir'de güvenlik kamerasını kıran şüpheli, otomobili yaktı

        İstanbul'un Ataşehir ilçesinde güvenlik kamerasını kıran şüpheli, ardından park halindeki otomobili yaktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 06:44 Güncelleme: 14.05.2024 - 06:44
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        Güvenlik kamerasını kırıp otomobili yaktı
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        Ataşehir'de sokağa gelen şüpheli, güvenlik kamerasını kırdıktan sonra park halindeki otomobili yaktı. DHA'nın haberine göre; otomobili saran alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Olay, saat 04.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokağa gelen şüpheli, çevreyi gören güvenlik kameralarından birini kırarken diğerinin yönünü değiştirdi.

        GÜVENLİK KAMERASINI KIRDI

        Güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren şüpheli, park halindeki otomobili ateşe vererek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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