Ataşehir'de güvenlik kamerasını kıran şüpheli, otomobili yaktı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde güvenlik kamerasını kıran şüpheli, ardından park halindeki otomobili yaktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi
Ataşehir'de sokağa gelen şüpheli, güvenlik kamerasını kırdıktan sonra park halindeki otomobili yaktı. DHA'nın haberine göre; otomobili saran alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay, saat 04.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokağa gelen şüpheli, çevreyi gören güvenlik kameralarından birini kırarken diğerinin yönünü değiştirdi.
GÜVENLİK KAMERASINI KIRDI
Güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren şüpheli, park halindeki otomobili ateşe vererek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.