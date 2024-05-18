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        Atama ve görevden alma kararları

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelik alınan atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 00:45 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:52
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        Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu görevden alındı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Muharrem Kurt, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Özge Aydiş Toy getirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğüne Tekin Balcı, Amasya İl Müdürlüğüne Mersin İl Müdürü Veysel Topkaya, Bitlis İl Müdürlüğüne Vefa Akdoğan, Çorum İl Müdürlüğüne Sahit Aydın, Elazığ İl Müdürlüğüne Ömer Faruk Ergün, Hakkari İl Müdürlüğüne Abdulhalim Ünalan, Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Müslüm Ferdi Bozkurt, Kastamonu İl Müdürlüğüne Harun Köksalan, Malatya İl Müdürlüğüne Ali Sait Çeçen, Manisa İl Müdürlüğüne Mustafa Kılıç, Mersin İl Müdürlüğüne Naci Yılmaz, Muğla İl Müdürlüğüne Isparta İl Müdürü Yakup Kütük, Muş İl Müdürlüğüne Ahmet Kırtay, Ordu İl Müdürlüğüne Sivas İl Müdürü Harun Tan, Sivas İl Müdürlüğüne Özgür Kırmızıtaş, Samsun İl Müdürlüğüne Bayburt İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Şırnak İl Müdürlüğüne Salih Kaya, Tokat İl Müdürlüğüne Kıymet Boztaş, Yozgat İl Müdürlüğüne Arif Topal ve Zonguldak İl Müdürlüğüne Mehmet Türkmen Köse atandı. Rize İl Müdürü İdris Altuntaş, görevden alındı.

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        Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan görevden alındı.

        Çalışma Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ali Aybey, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İş Başmüfettişi Bekir Aktürk, Strateji Geliştirme Başkanlığına İbrahim Esenkar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Savaş Alıç, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Ticaret Başmüfettişi Bülent Uğur Ecevit atandı.

        Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Metehan Özcan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Bülent Aytaç görevden alındı.

        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Engin Akyol ve Mustafa Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine Murat Doğanay, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin Öz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına Mürsel Baki getirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Resmi Gazete
        #atama ve görevden alma kararları
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