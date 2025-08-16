16 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10203)

–– Tokat İli, Merkez İlçesi, Oğulbey, Mehmetpaşa, Örtmeliönü ve Çay Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10204)

–– Adana İli, Yumurtalık İlçesinde Bulunan Alanın SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10205)

–– Antalya İli, Manavgat ve Serik İlçeleri Sınırları İçerisinde İlan Edilen Köprüçay Havzası Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10206)

–– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Görev Yapan Türk Askeri Birlikleri Personeli ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeline Tazminat Ödenmesi Hakkındaki 4/2/2002 Tarihli ve 2002/3698 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10207)

–– Mobil Elektronik Haberleşme Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Kapsamında İhaleye Çıkılacak Olan Frekanslara Dair Asgari Değerlerin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10208)

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10209)

–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10210)

–– Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10211)

–– Samsun ve Zonguldak İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10212)

–– Resmi İstatistik Programı (2022-2026)’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10213)

–– İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesinde Bulunan Alanın Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10214)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/318, 319, 320)

YÖNETMELİK

–– Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

–– Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık ile İlgili 2025/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Konkordato Gider Avansı Tarifesi

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/19)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/08/2025 Tarihli ve 13706 Sayılı Kararı

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 8/8/2025 Tarihli ve 2025-42/2 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08/08/2025 Tarihli ve 11255 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri