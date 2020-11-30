Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas, dar alan çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.