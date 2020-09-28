Atakaş Hatayspor'a yeni sponsor

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Süper Lig 2020-2021 sezonu forma kol sponsorumuz Koru Sigorta olmuştur.

Atakaş Hatayspor'umuza ve Koru Sigorta'ya hayırlı olsun.'' ifadeleri kullanıldı.

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