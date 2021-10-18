3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un pasında El Kaabi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle hakem, golü geçerli saymadı.

14. dakikada ceza sahası içindeki Lobjanidze'nin sert şutunda, savunma meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

22. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

26. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahası önünde Lobjanidze'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

27. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında, Figueiredo'nun ortasında kaleye doğru yönelen top, direğin üstünden auta çıktı.

31. dakikada El Kaabi'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çeldi.

32. dakikada sol kanattan Adekugbe'nin ortasında ceza sahası içinde Burak Öksüz'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

45+5. dakikada ceza sahasındaki Traore'nin kaleye gönderdiği topu Kitsiou çizgiden çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

48. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda, top Caulker'dan döndü. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Zorbay Küçük, Caulker'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 52'nci dakikada penaltıyı kullanan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

61. dakikada sol kanattan El Kaabi'nin ceza sahası önüne bıraktığı topa sert vuran Traore'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

72. dakikada ceza sahası içinde Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, kaleci Munir topa sahip oldu.

73. dakikada Atakaş Hatayspor, skoru 2-0'a getirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Kamara, çektiği şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

82. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Ceza sahası önünden Sagal'ın çektiği sert şutta top, savunmaya çarparak ağlara gitti: 2-1

90+3. dakikada ceza sahası içinde Diouf'un çektiği şutta kaleci Günay Güvenç, topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, Ata Yıldırım

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe (Dk. 76 Bülent Cevahir), Traore, Ribeiro, Lobjanidze (Dk. 86 Muhammed Mert), Emre Çolak (Dk. 55 Kamara), El Kaabi (Dk. 86 Saint-Louis), Diouf

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Muhammet Demir, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 81 Mendyl), Doğan Erdoğan (Dk. 89 Borven), Figueiredo (Dk. 82 Kenan Özer), Dicko (Dk. 62 Messaoudi), Maxim, Caulker, Merkel (Dk. 62 Sagal), Kitsiou

Goller: Dk. 52 Diouf (Penaltıdan), Dk. 73 Kamara (Atakaş Hatayspor), Dk. 82 Sagal (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 39 Muhammet Demir, Dk. 45+1 Erol Bulut (Teknik Direktör) ve Özhan Pulat (Yardımcı antrenör), Dk. 51 Caulker, Dk. 67 Doğan Erdoğan ve Maxim, Dk. 90+6 Kenan Özer (Gaziantep FK), Dk. 39 Diouf, Dk. 57 Riberio (Atakaş Hatayspor)