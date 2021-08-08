Ev sahibi ekipte Louis, 41. dakikada Emre Çolak'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası topu ağlara gönderen isim oldu ve müsabaka Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Hatay Stadı'nda seyircisiz oynanan ilk karşılaşmada Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ilk 11'i Münir Muhammedi, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Boudjemaa, Riberio, Louis, Kamara, Emre Çolak ve Mame Diouf'tan oluşturdu.

Bordo-beyazlılarda Abdullah Yiğiter, Yavuz Buğra Boyar, Bülent Cevayir, Eren Fansa, Onur Ergün, Sadık Baş, Bertuğ Özgür Yıldırım, Boupendza, Popov, Muhammed Mert, Burak Can Çamoğlu, Traore, Lobjanizde ise yedek kulübesinde şans bekledi.

Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut ise Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Toşca, Jefferson Junior, Dicko, Olkowski, Recep Niyaz, Borven, Mendyl, Sagal Tapia ilk 11'ini sahaya sürdü.

Kırmızı-siyahlı ekipte Mustafa Burak Bozdoğan, Ekrem Kılıçarslan, Ulaş Zengin, Kenan Özel, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Halil İbrahim Pehlivan, Yusuf Türk, Mirza Cihan yedeklerde yer aldı.

Hatayspor'da Mame Diouf, Gaziantep'te Günay Güvenç takım kaptanı olarak sahaya çıktı.